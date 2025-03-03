03 марта 2025

В ХМАО вырастет стоимость жилья в отдаленных районах

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в Югре введено 35,5 тысячи квадратных метров нового жилья
С начала года в Югре введено 35,5 тысячи квадратных метров нового жилья Фото:

В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО в 2025 году планируется увеличить стоимость квадратного метра жилья для привлечения застройщиков. Об этом сообщил замгубернатора Югры Азат Ислаев.

«Ведем работу по пересмотру цен на строительство и выкуп жилья в труднодоступных территориях. Трудная задача стоит по отдаленным Октябрьскому и Кондинскому районам — стоимость квадрата планируем пересмотреть. Причина — ложная география и недостаточная привлекательность проектов для застройщиков», — передает заявление замгубернатора telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Привлечение застройщиков связано с переселением югорчан из аварийного жилья и строительством для этого новых домов. По новой адресной программе в 2025 году в Югре планируется расселить из аварийного фонда 5 387 человек. С начала года в регионе введено 35,5 тысячи квадратных метров жилья.

ХМАО стал лидером по переселению людей из аварийного жилья в Уральском Федеральном округе. С начала действия программы в регионе югорчан расселили из более чем 900 тысяч квадратных метров ветхих домов.

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В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО в 2025 году планируется увеличить стоимость квадратного метра жилья для привлечения застройщиков. Об этом сообщил замгубернатора Югры Азат Ислаев. «Ведем работу по пересмотру цен на строительство и выкуп жилья в труднодоступных территориях. Трудная задача стоит по отдаленным Октябрьскому и Кондинскому районам — стоимость квадрата планируем пересмотреть. Причина — ложная география и недостаточная привлекательность проектов для застройщиков», — передает заявление замгубернатора telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Привлечение застройщиков связано с переселением югорчан из аварийного жилья и строительством для этого новых домов. По новой адресной программе в 2025 году в Югре планируется расселить из аварийного фонда 5 387 человек. С начала года в регионе введено 35,5 тысячи квадратных метров жилья. ХМАО стал лидером по переселению людей из аварийного жилья в Уральском Федеральном округе. С начала действия программы в регионе югорчан расселили из более чем 900 тысяч квадратных метров ветхих домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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