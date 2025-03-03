В Челябинске стартует третий этап строительства межуниверситетского кампуса. Получено положительное заключение госэкспертизы, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.
«Сегодня стартует строительство третьего этапа проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня. Вчера было получено положительное заключение Главного управления госэкспертизы», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, начинается строительство учебно-научного комплекса, многофункционального комплекса с модульными конференц-залами, а также стадиона со спортивными дорожками и площадками. Также будет реконструирована лыжероллерная трасса. Общая площадь учебно-научного комплекса и многофункционального комплекса с модульными конференц-залами составит 51 тысячу квадратных метров.
Уже осенью 2025 года на базе кампуса откроют пять молодежных научных лабораторий. На эти цели из бюджета области выделено 100 миллионов рублей. Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса составит более 114 тысяч квадратных метров, в том числе 68 тысяч квадратных метров гостиничной площади на 3,4 тысячи мест для размещения и проживания студентов и сотрудников.
Ранее на развитие межуниверситетского кампуса было решено направить свыше 18 миллиардов рублей. Соответствующее кредитное соглашение в ноябре 2024 года подписано между ВЭБ.РФ и ООО «Челябинская концессионная компания» 15 ноября, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Первая очередь кампуса была готова в августе 2024 года, его открывал губернатор региона Алексей Текслер. Студенты живут на территории кампуса с начала нового учебного года.
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