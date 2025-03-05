Активисты объединились против строительства огромного полигона под Екатеринбургом

В Первоуральске активисты, выступающие против строительства полигона для отходов Первоуральского новотрубного завода (входит в «Трубную металлургическую компанию» — ТМК), зарегистрировали инициативную группу. В нее вошли семеро жителей окрестных поселков и Первоуральска, сообщили URA.RU активисты. Ранее администрация города выделила под промышленную свалку 310,9 га.
«[Наша] борьба продолжается. Создана инициативная группа для того, чтобы придать статус этому движению. Общественные слушания [по проекту полигона] заканчиваются 9 марта. До сегодняшнего дня мы продолжаем собирать подписи против и вносить замечания и предложения по проекту», — рассказал председатель инициативной группы Владимир Терехов. На данный момент против строительства полигона собрано около двух тысяч подписей (вдобавок петицию на Change.org подписали более 900 человек).
Активисты уже записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. «Это не будет мусороперерабатывающим заводом, это не будет фабрикой по утилизации. Это будет просто яма, в которую будут закапывать отходы», — говорит местный житель на видео.
В то же время представители завода заявляют, что промышленный полигон будет полностью экологичным. По их словам, отходы будут обезвреживаться, а мешать их проникновению в реки будут установленные бентонитовые маты (гидроизоляционный материал). Руководитель проекта Игорь Кинер говорил, что ПНТЗ находится поблизости от города, из-за чего возможности складировать отходы на территории завода нет (не позволяет законодательство).
Полигон будет находиться между реками Большая и Малая Черемша в районе федеральной трассы Екатеринбург-Пермь. ПНТЗ взял участок под полигон в аренду у администрации Первоуральска на 28 лет с платой в 5 миллионов рублей в год. ПНТЗ будет размещать на полигоне отходы III-V классов опасности. Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году и использовать полигон до 2052 года.
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