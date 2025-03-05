Активисты объединились против строительства огромного полигона под Екатеринбургом

Создана инициативная группа недовольных полигоном ТМК в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под промышленную свалку выделили 310,9 га
Под промышленную свалку выделили 310,9 га Фото:

В Первоуральске активисты, выступающие против строительства полигона для отходов Первоуральского новотрубного завода (входит в «Трубную металлургическую компанию» — ТМК), зарегистрировали инициативную группу. В нее вошли семеро жителей окрестных поселков и Первоуральска, сообщили URA.RU активисты. Ранее администрация города выделила под промышленную свалку 310,9 га.

«[Наша] борьба продолжается. Создана инициативная группа для того, чтобы придать статус этому движению. Общественные слушания [по проекту полигона] заканчиваются 9 марта. До сегодняшнего дня мы продолжаем собирать подписи против и вносить замечания и предложения по проекту», — рассказал председатель инициативной группы Владимир Терехов. На данный момент против строительства полигона собрано около двух тысяч подписей (вдобавок петицию на Change.org подписали более 900 человек).

Активисты уже записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. «Это не будет мусороперерабатывающим заводом, это не будет фабрикой по утилизации. Это будет просто яма, в которую будут закапывать отходы», — говорит местный житель на видео.

В то же время представители завода заявляют, что промышленный полигон будет полностью экологичным. По их словам, отходы будут обезвреживаться, а мешать их проникновению в реки будут установленные бентонитовые маты (гидроизоляционный материал). Руководитель проекта Игорь Кинер говорил, что ПНТЗ находится поблизости от города, из-за чего возможности складировать отходы на территории завода нет (не позволяет законодательство).

Полигон будет находиться между реками Большая и Малая Черемша в районе федеральной трассы Екатеринбург-Пермь. ПНТЗ взял участок под полигон в аренду у администрации Первоуральска на 28 лет с платой в 5 миллионов рублей в год. ПНТЗ будет размещать на полигоне отходы III-V классов опасности. Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году и использовать полигон до 2052 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске активисты, выступающие против строительства полигона для отходов Первоуральского новотрубного завода (входит в «Трубную металлургическую компанию» — ТМК), зарегистрировали инициативную группу. В нее вошли семеро жителей окрестных поселков и Первоуральска, сообщили URA.RU активисты. Ранее администрация города выделила под промышленную свалку 310,9 га. «[Наша] борьба продолжается. Создана инициативная группа для того, чтобы придать статус этому движению. Общественные слушания [по проекту полигона] заканчиваются 9 марта. До сегодняшнего дня мы продолжаем собирать подписи против и вносить замечания и предложения по проекту», — рассказал председатель инициативной группы Владимир Терехов. На данный момент против строительства полигона собрано около двух тысяч подписей (вдобавок петицию на Change.org подписали более 900 человек). Активисты уже записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. «Это не будет мусороперерабатывающим заводом, это не будет фабрикой по утилизации. Это будет просто яма, в которую будут закапывать отходы», — говорит местный житель на видео. В то же время представители завода заявляют, что промышленный полигон будет полностью экологичным. По их словам, отходы будут обезвреживаться, а мешать их проникновению в реки будут установленные бентонитовые маты (гидроизоляционный материал). Руководитель проекта Игорь Кинер говорил, что ПНТЗ находится поблизости от города, из-за чего возможности складировать отходы на территории завода нет (не позволяет законодательство). Полигон будет находиться между реками Большая и Малая Черемша в районе федеральной трассы Екатеринбург-Пермь. ПНТЗ взял участок под полигон в аренду у администрации Первоуральска на 28 лет с платой в 5 миллионов рублей в год. ПНТЗ будет размещать на полигоне отходы III-V классов опасности. Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году и использовать полигон до 2052 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...