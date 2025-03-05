05 марта 2025

В ХМАО два водителя устроили разборки посреди кольца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт случился на Старовартовском кольце в Нижневартовске
Конфликт случился на Старовартовском кольце в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое водителей устроили разборки на Старовартовском кольце. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

«Разборка водителей у Старовартовского кольца чуть не дошла до драки. Как поняли, они дорогу не поделили и решили выяснить отношения», — рассказали очевидцы в telegam-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации автор приложил видео, на котором видно как один автомобиль подрезает другой, а после они останавливаются перегородив две полосы дороги и о чем-то беседуют на протяжении нескольких минут. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске подростки устроили массовую драку возле ТЦ Green Park. По факту происшествия проводится проверка. Полицейские приехали на место происшествия, однако участники потасовки успели скрыться. 

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В Нижневартовске (ХМАО) двое водителей устроили разборки на Старовартовском кольце. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.  «Разборка водителей у Старовартовского кольца чуть не дошла до драки. Как поняли, они дорогу не поделили и решили выяснить отношения», — рассказали очевидцы в telegam-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации автор приложил видео, на котором видно как один автомобиль подрезает другой, а после они останавливаются перегородив две полосы дороги и о чем-то беседуют на протяжении нескольких минут.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске подростки устроили массовую драку возле ТЦ Green Park. По факту происшествия проводится проверка. Полицейские приехали на место происшествия, однако участники потасовки успели скрыться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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