В Нижневартовске (ХМАО) двое водителей устроили разборки на Старовартовском кольце. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Разборка водителей у Старовартовского кольца чуть не дошла до драки. Как поняли, они дорогу не поделили и решили выяснить отношения», — рассказали очевидцы в telegam-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации автор приложил видео, на котором видно как один автомобиль подрезает другой, а после они останавливаются перегородив две полосы дороги и о чем-то беседуют на протяжении нескольких минут.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске подростки устроили массовую драку возле ТЦ Green Park. По факту происшествия проводится проверка. Полицейские приехали на место происшествия, однако участники потасовки успели скрыться.
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