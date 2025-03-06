ВС РФ поразили военные аэродромы и электроподстанцию

Российские войска нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. В список пораженных объектов вошли военные аэродромы, электроподстанция, обеспечивающая деятельность ВСУ, а также склады беспилотников и пункты их управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, склада хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в Минобороны РФ. Там же уточнили, что атака по целям велась ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Удар также велся по скоплениям живой силы ВСУ и технике формирований противника. Цели ВС РФ располагались в 154 районах.
Ранее экипажи Су-34 произвели бомбардировку позиций, где временно размещались подразделения 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Для ударов были использованы авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем для планирования и корректировки траектории. Атака была совершена по объектам в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области.
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