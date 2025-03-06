ВС РФ поразили военные аэродромы и электроподстанцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные ударили по военным аэродромам ВСУ
Российские военные ударили по военным аэродромам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. В список пораженных объектов вошли военные аэродромы, электроподстанция, обеспечивающая деятельность ВСУ, а также склады беспилотников и пункты их управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, склада хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в Минобороны РФ. Там же уточнили, что атака по целям велась ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Удар также велся по скоплениям живой силы ВСУ и технике формирований противника. Цели ВС РФ располагались в 154 районах.

Ранее экипажи Су-34 произвели бомбардировку позиций, где временно размещались подразделения 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Для ударов были использованы авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем для планирования и корректировки траектории. Атака была совершена по объектам в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. В список пораженных объектов вошли военные аэродромы, электроподстанция, обеспечивающая деятельность ВСУ, а также склады беспилотников и пункты их управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, склада хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в Минобороны РФ. Там же уточнили, что атака по целям велась ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Удар также велся по скоплениям живой силы ВСУ и технике формирований противника. Цели ВС РФ располагались в 154 районах. Ранее экипажи Су-34 произвели бомбардировку позиций, где временно размещались подразделения 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Для ударов были использованы авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем для планирования и корректировки траектории. Атака была совершена по объектам в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...