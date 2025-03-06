Захарова рассказала, как Зеленского утешали на саммите в Европе

Неформальный саммит лидеров европейских стран в Лондоне 2 марта являлся «утешительным собранием» для украинского лидера Владимира Зеленского после его неудачи на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сходка в Лондоне, хотя и была запланирована заранее, но по иронии судьбы после фиаско Зеленского на встрече в Белом доме стала для него рассматриваться как утешительное собрание», — заявила Захарова в прямом эфире в telegram-канале МИД РФ. Она добавила, что организаторам саммита не удалось добиться консолидации сторонников Зеленского, как свидетельствуют слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
2 марта в Лондоне прошел неформальный саммит европейских лидеров по вопросам Украины и безопасности, на котором Кир Стармер анонсировал создание коалиции для защиты договоренностей по Украине и обеспечения мира. Великобритания и Франция планируют представить Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс» для возможного размещения миротворцев на украинской территории и гарантий безопасности.
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