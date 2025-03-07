Глава МИД Китая объяснил сложность украинского конфликта

Причины украинского конфликта сложны и запутанны, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции. Дипломат сравнил их с метровым слоем льда, образовавшимся не за один день
«Необходимо признать, что коренные причины этого кризиса сложны и запутанны, метровый лед не в один день образуется», — заявил Ван И, говоря о предпосылках украинского конфликта. Его слова передает РИА «Новости».
По мнению дипломата, решение ситуации на Украине требует терпения и времени. Ван И также подчеркнул, что в любом конфликте нет победителей, а его мирное разрешение делает так, что проигравших тоже нет. Он акцентировал внимание на важности переговорного процесса: «Стол переговоров — это конец конфликта и исходная точка мира».
В Пекине идет третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, которая началась 5 марта и будет продолжаться до 11 марта. В рамках мероприятия прошло выступление главы МИД КНР Ван И.
Ранее прошли несколько этапов переговоров представителей США и России, в рамках которых стороны обсуждали двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. По мнению американского лидера Дональда Трампа, глава Украины Владимир Зеленский не готов к мирным переговорам с РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.