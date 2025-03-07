Глава МИД Китая объяснил сложность украинского конфликта

Глава МИД Китая: причины украинского конфликта сложны и запутанны
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Ван И сравнил конфликт на Украине с метровым слоем льда
Ван И сравнил конфликт на Украине с метровым слоем льда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Причины украинского конфликта сложны и запутанны, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции. Дипломат сравнил их с метровым слоем льда, образовавшимся не за один день

«Необходимо признать, что коренные причины этого кризиса сложны и запутанны, метровый лед не в один день образуется», — заявил Ван И, говоря о предпосылках украинского конфликта. Его слова передает РИА «Новости».

По мнению дипломата, решение ситуации на Украине требует терпения и времени. Ван И также подчеркнул, что в любом конфликте нет победителей, а его мирное разрешение делает так, что проигравших тоже нет. Он акцентировал внимание на важности переговорного процесса: «Стол переговоров — это конец конфликта и исходная точка мира».

В Пекине идет третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, которая началась 5 марта и будет продолжаться до 11 марта. В рамках мероприятия прошло выступление главы МИД КНР Ван И.

Ранее прошли несколько этапов переговоров представителей США и России, в рамках которых стороны обсуждали двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. По мнению американского лидера Дональда Трампа, глава Украины Владимир Зеленский не готов к мирным переговорам с РФ.

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Причины украинского конфликта сложны и запутанны, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции. Дипломат сравнил их с метровым слоем льда, образовавшимся не за один день «Необходимо признать, что коренные причины этого кризиса сложны и запутанны, метровый лед не в один день образуется», — заявил Ван И, говоря о предпосылках украинского конфликта. Его слова передает РИА «Новости». По мнению дипломата, решение ситуации на Украине требует терпения и времени. Ван И также подчеркнул, что в любом конфликте нет победителей, а его мирное разрешение делает так, что проигравших тоже нет. Он акцентировал внимание на важности переговорного процесса: «Стол переговоров — это конец конфликта и исходная точка мира». В Пекине идет третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, которая началась 5 марта и будет продолжаться до 11 марта. В рамках мероприятия прошло выступление главы МИД КНР Ван И. Ранее прошли несколько этапов переговоров представителей США и России, в рамках которых стороны обсуждали двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. По мнению американского лидера Дональда Трампа, глава Украины Владимир Зеленский не готов к мирным переговорам с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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