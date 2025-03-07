Стало известно, за что задержали Митрошину

Против российского блогера-миллионника Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по факту отмывания полученных преступным путем денег. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Александры Митрошиной по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления», — отметили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что блогер переводила полученные ею с образовательных услуг средства на три счета ИП. Таким образом, она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей. Митрошина скрывала связь этих денег с преступным источником их происхождения, совершая оплаты по договору долевого участия.
Ранее стало известно, что Митрошину задержали после того, как она прилетела в Сочи из Дубая. Это произошло 7 марта.
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