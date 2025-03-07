Медведев: отсутствие национальных испытаний приведет к коллективному расслабону

Отсутствие общенациональных испытаний может привести к «коллективному расслабону» и последующему распаду государства. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться, знаете, такой коллективный расслабон... Никого благодарить и так далее, и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям, зачастую это, по сути, приводит к распаду государства...» — сказал Медведев во время встречи с женским активом партии «Единая Россия». Видео с мероприятия опубликовано на странице зампреда в соцсети «ВКонтакте».
Политик также упомянул примеры из новейшей истории России. Он указал на последствия распада Советского Союза как предупреждение о важности сохранения национального единства в сложные времена.
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