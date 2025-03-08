Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в своих расчетах, не предполагая что произойдет возвращения американского лидера Дональда Трампа в Белый дом. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — рассказал Моравецкий во время беседы с Польским агентством печати.
По словам бывшего премьера Польши, на сегодняшний день Зеленский столкнулся с серьезными трудностями в отношениях с Соединенными Штатами. Осведомленные политические деятели, которые обладают реалистичным восприятием ситуации, признают, что без поддержки США Украина не сможет сохранить свою независимость, отмечает Моравецкий.
Ранее стало извечно, что Украина не собирается извиняться за конфликт между Зеленским и Трампом, который произошел в Овальном кабинете. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что действия Зеленского были обоснованными как в форме, так и в содержании, передает RT.
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