08 марта 2025
07 марта 2025

Большая часть пермяков оказалась приверженцами ЗОЖ

SuperJob: 70% жителей Перми считают себя сторонниками здорового образа жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство жителей Перми стремится к гармонии и физической активности
Большинство жителей Перми стремится к гармонии и физической активности Фото:

Сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ) себя считают 70% пермяков, по данным сервиса SuperJob. В опросе участвовали экономически активные жители города. 

«Среди респондентов 7% полностью уверены в своем выборе, а 53% скорее согласны с этим. 30% признались, что не ведут здоровый образ жизни: 14% далеки от этого идеала, а 16% считают, что их стиль жизни не соответствует принципам ЗОЖ», — сообщается в результатах исследования.

Среди мужчин 5% уверены в своем приверженности к ЗОЖ, а среди женщин — 10%. Среди людей старше 45 лет 13% назвали себя сторонниками ЗОЖ, а среди молодых до 35 лет — всего 6%. У респондентов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц таких 13%.

54% участников опроса считают, что ЗОЖ — это, прежде всего, физическая активность, спорт и зарядка. 48% уверены, что важен выбор правильного питания. 34% отметили значимость отказа от вредных привычек. Также были упомянуты соблюдение режима дня (23%) и позитивный настрой (6%).

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. Пермячки хотят больше времени уделять спорту и правильному питанию.

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Сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ) себя считают 70% пермяков, по данным сервиса SuperJob. В опросе участвовали экономически активные жители города.  «Среди респондентов 7% полностью уверены в своем выборе, а 53% скорее согласны с этим. 30% признались, что не ведут здоровый образ жизни: 14% далеки от этого идеала, а 16% считают, что их стиль жизни не соответствует принципам ЗОЖ», — сообщается в результатах исследования. Среди мужчин 5% уверены в своем приверженности к ЗОЖ, а среди женщин — 10%. Среди людей старше 45 лет 13% назвали себя сторонниками ЗОЖ, а среди молодых до 35 лет — всего 6%. У респондентов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц таких 13%. 54% участников опроса считают, что ЗОЖ — это, прежде всего, физическая активность, спорт и зарядка. 48% уверены, что важен выбор правильного питания. 34% отметили значимость отказа от вредных привычек. Также были упомянуты соблюдение режима дня (23%) и позитивный настрой (6%). Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. Пермячки хотят больше времени уделять спорту и правильному питанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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