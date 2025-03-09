Медведев подтвердил «котел» для ВСУ в Курской области

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Медведев отметил, что наступление ВС РФ в Курской области продолжается
Медведев отметил, что наступление ВС РФ в Курской области продолжается Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подтвердил факт окружения ВСУ российскими войсками в Курской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается», — написал зампред Совбеза РФ в своем telegram-канале, комментируя достижения ВС РФ в Курской области. Медведев также отметил, что бойцы своими успехами по окружению ВСУ поздравили женщин с 8 марта.

Ранее The Telegraph сообщало, что около 10 тысяч украинских военнослужащих могут быть окружены в Курской области. Также военный эксперт Ян Гагин рассказал, что расстояние до полного окружения группировки ВСУ составляет не более 10 километров.

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подтвердил факт окружения ВСУ российскими войсками в Курской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается», — написал зампред Совбеза РФ в своем telegram-канале, комментируя достижения ВС РФ в Курской области. Медведев также отметил, что бойцы своими успехами по окружению ВСУ поздравили женщин с 8 марта. Ранее The Telegraph сообщало, что около 10 тысяч украинских военнослужащих могут быть окружены в Курской области. Также военный эксперт Ян Гагин рассказал, что расстояние до полного окружения группировки ВСУ составляет не более 10 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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