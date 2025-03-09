Медведев подтвердил «котел» для ВСУ в Курской области

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подтвердил факт окружения ВСУ российскими войсками в Курской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается», — написал зампред Совбеза РФ в своем telegram-канале, комментируя достижения ВС РФ в Курской области. Медведев также отметил, что бойцы своими успехами по окружению ВСУ поздравили женщин с 8 марта.
Ранее The Telegraph сообщало, что около 10 тысяч украинских военнослужащих могут быть окружены в Курской области. Также военный эксперт Ян Гагин рассказал, что расстояние до полного окружения группировки ВСУ составляет не более 10 километров.
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