Зима в Свердловской области стала одной из самых теплых за последние 25 лет

В Свердловской области зафиксировали одну из самых теплых зим за последние 25 лет. Самой теплой остается зима 2019-2020 годов. Об этом сообщил Уральский Гидрометцентр.
«Самой теплой остается зима 2019-2020 годов, средняя температура которой в Екатеринбурге -6,3 градуса. Нынешняя зима в Екатеринбурге была чуть холоднее -6,6 градусов и заняла второе место (на 4,8 градуса выше нормы)», — говорится в telegram-канале гидрометцентра.
Отличительной чертой текущей зимы в Екатеринбурге стала относительная стабильность погодных условий без резких перепадов температур: декабрь и январь были стабильно теплыми, а похолодание наблюдалось только в последней трети февраля. Наиболее низкие температуры регистрировались лишь несколько раз, опустившись ниже -30 градусов.
Средняя температура зимы на территории Свердловской области составила от -7 до -10 градусов, а на крайнем севере области (Атымья) достигла -13, что также выше нормы. В Ивделе минувшая зима заняла третье место среди самых теплых с показателем -12,1 градуса, уступив зимам 2019-2020 (-10,3) и 2003-2004 годов (-11,5).
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