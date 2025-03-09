09 марта 2025

Зима в Свердловской области стала одной из самых теплых за последние 25 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима 2024-20205 года вторая в топе самых теплых зим в Свердловской области
Зима 2024-20205 года вторая в топе самых теплых зим в Свердловской области Фото:

В Свердловской области зафиксировали одну из самых теплых зим за последние 25 лет. Самой теплой остается зима 2019-2020 годов. Об этом сообщил Уральский Гидрометцентр.

«Самой теплой остается зима 2019-2020 годов, средняя температура которой в Екатеринбурге -6,3 градуса. Нынешняя зима в Екатеринбурге была чуть холоднее -6,6 градусов и заняла второе место (на 4,8 градуса выше нормы)», — говорится в telegram-канале гидрометцентра.

Отличительной чертой текущей зимы в Екатеринбурге стала относительная стабильность погодных условий без резких перепадов температур: декабрь и январь были стабильно теплыми, а похолодание наблюдалось только в последней трети февраля. Наиболее низкие температуры регистрировались лишь несколько раз, опустившись ниже -30 градусов.

Средняя температура зимы на территории Свердловской области составила от -7 до -10 градусов, а на крайнем севере области (Атымья) достигла -13, что также выше нормы. В Ивделе минувшая зима заняла третье место среди самых теплых с показателем -12,1 градуса, уступив зимам 2019-2020 (-10,3) и 2003-2004 годов (-11,5).

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В Свердловской области зафиксировали одну из самых теплых зим за последние 25 лет. Самой теплой остается зима 2019-2020 годов. Об этом сообщил Уральский Гидрометцентр. «Самой теплой остается зима 2019-2020 годов, средняя температура которой в Екатеринбурге -6,3 градуса. Нынешняя зима в Екатеринбурге была чуть холоднее -6,6 градусов и заняла второе место (на 4,8 градуса выше нормы)», — говорится в telegram-канале гидрометцентра. Отличительной чертой текущей зимы в Екатеринбурге стала относительная стабильность погодных условий без резких перепадов температур: декабрь и январь были стабильно теплыми, а похолодание наблюдалось только в последней трети февраля. Наиболее низкие температуры регистрировались лишь несколько раз, опустившись ниже -30 градусов. Средняя температура зимы на территории Свердловской области составила от -7 до -10 градусов, а на крайнем севере области (Атымья) достигла -13, что также выше нормы. В Ивделе минувшая зима заняла третье место среди самых теплых с показателем -12,1 градуса, уступив зимам 2019-2020 (-10,3) и 2003-2004 годов (-11,5).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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