09 марта 2025

Украина втрое увеличит закупку ПВО

Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина получит втрое больше систем ПВО
Украина получит втрое больше систем ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина оформила меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence из Германии, которая является производителем зенитно-ракетной системы Iris-T. Это приведет к росту поставок вторе, рассказал министр обороны страны Рустем Умеров.

«Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам», — привел слова Умерова telegram-канал Минобороны Украины, уточнив, что это в три раза увеличит поставки.

Детали пока неизвестны. Министерство не огласило сроки и стоимость поставок.

Как ранее писало URA.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что даже помощь Украине в части вооружения не спасет ее. Илон Маск при этом пообещал никогда не отключать терминалы системы спутникового интернета Starlink на Украине, пишет RT.

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Украина оформила меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence из Германии, которая является производителем зенитно-ракетной системы Iris-T. Это приведет к росту поставок вторе, рассказал министр обороны страны Рустем Умеров. «Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам», — привел слова Умерова telegram-канал Минобороны Украины, уточнив, что это в три раза увеличит поставки. Детали пока неизвестны. Министерство не огласило сроки и стоимость поставок. Как ранее писало URA.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что даже помощь Украине в части вооружения не спасет ее. Илон Маск при этом пообещал никогда не отключать терминалы системы спутникового интернета Starlink на Украине, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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