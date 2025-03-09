Мэрия дала срочное поручение бизнесменам Челябинска из-за снега

В Челябинске владельцам ТРК и бизнесменам вынесено 36 замечаний из-за несвоевременной либо некачественной уборки снега. Им даны срочные поручения исправить ситуацию, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города.
«У ТРК завалы снега, их отодвигают, но не убирают. Уточняйте места, проводите работу с владельцами бизнеса. Сейчас плюсовые температуры начнутся и все выйдет на дороги», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.
В мэрии уточнили, что продолжается работа по очистке кровли от снега и сосулек. Это касается не только управляющих компаний, обслуживающих жилфонд, но и владельцев коммерческих зданий.
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