Shot: умерла жена актера Виктора Павлова

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Татьяна Говорова скончалась в машине скорой помощи, пишет Shot
Татьяна Говорова скончалась в машине скорой помощи, пишет Shot Фото:

Ушла из жизни 84-летняя жена актера Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«84-летняя Татьяна Николаевна скончалась накануне вечером в машине скорой помощи около 19:00», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Татьяна Говорова прославилась ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Говорова была замужем за Павловым с 1966 года.

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Ушла из жизни 84-летняя жена актера Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «84-летняя Татьяна Николаевна скончалась накануне вечером в машине скорой помощи около 19:00», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Татьяна Говорова прославилась ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Говорова была замужем за Павловым с 1966 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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