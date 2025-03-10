Shot: умерла жена актера Виктора Павлова

Татьяна Говорова скончалась в машине скорой помощи, пишет Shot
Ушла из жизни 84-летняя жена актера Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
«84-летняя Татьяна Николаевна скончалась накануне вечером в машине скорой помощи около 19:00», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
Татьяна Говорова прославилась ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Говорова была замужем за Павловым с 1966 года.
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