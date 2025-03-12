Зеленский заявил о выигранной битве после переговоров с США в Джидде

Глава Украины Владимир Зеленский охарактеризовал проведенные переговоры с представителями Соединенных Штатов в Джидде как выигранную битву. Об этом сообщает советник правительства в Киеве.
«Мы выиграли первую битву», — передает Der Spiegel слова Зеленского. Советник отметил, что так украинский лидер поздравил свою делегацию в Джидде с завершением переговоров.
Издание отмечает, что переговоры в Джидде принесли украинской стороне больше преимуществ, несмотря на некоторые неясности. Так, США возобновили помощь Украине и выразили готовность заключить соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых.
По итогам переговоров Украины и США Зеленский подтвердил свою готовность к завершению боевых действий и поддержал инициативу Соединенных Штатов о прекращении огня. В свою очередь, США обязались возобновить обмен разведывательной информацией и предоставить Украине необходимую поддержку в вопросах безопасности.
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