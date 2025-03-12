Тюменка зарезала подругу, ударив ее ножом 42 раза

В Ялуторовске 43-летняя тюменка лишила жизни свою подругу, ударив ее ножом 42 раза. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
«26 октября 2024 года, находясь в ограде частного дома, расположенного в городе Ялуторовске, 34-летняя женщина, испытывая личную неприязнь, ножом нанесла потерпевшей не менее 42 ударов в область тела. От полученных ранений 69-летняя женщина скончалась на месте», — передает ведомство.
Подозреваемая предстала перед судом, который приговорил ее к лишению свободы сроком на восемь лет. Также ей потребуется выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,9 миллиона.
Ранее в Тобольске мужчина зарезал свою мать, обокрал ее и сбежал в соседний город. Он нанес родственнице 19 ударов ножом.
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