Лавров назвал постыдным поведение Франции и Германии после Минских соглашений

Лавров: поведение Германии и Франции по Минским соглашениям было постыдным
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Лавров отметил, что Германия и Франция хотели выиграть время для усиления Украины
Лавров отметил, что Германия и Франция хотели выиграть время для усиления Украины Фото:

Поведение Германии и Франции в контексте выполнения Минских соглашений было постыдным. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — заявил глава российского МИДа в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Видео их беседы опубликовано на сайте МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что целью представителей Германии и Франции было выигрывание времени для того, чтобы усилить Украину вооружением. По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции того периода — Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Ангела Меркель и Франсуа Олланд — изначально не планировали выполнять достигнутые соглашения.

В 2022 году в интервью для издания Kyiv Independent Олланд подтвердил высказывания Меркель о том, что Минские соглашения дали возможность украинской армии укрепиться для противостояния РФ. Олланд указал, что результаты этого шага проявились на поле боя, передает RT.

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Поведение Германии и Франции в контексте выполнения Минских соглашений было постыдным. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.  «То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — заявил глава российского МИДа в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Видео их беседы опубликовано на сайте МИД РФ. Лавров также подчеркнул, что целью представителей Германии и Франции было выигрывание времени для того, чтобы усилить Украину вооружением. По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции того периода — Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Ангела Меркель и Франсуа Олланд — изначально не планировали выполнять достигнутые соглашения. В 2022 году в интервью для издания Kyiv Independent Олланд подтвердил высказывания Меркель о том, что Минские соглашения дали возможность украинской армии укрепиться для противостояния РФ. Олланд указал, что результаты этого шага проявились на поле боя, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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