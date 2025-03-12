Поведение Германии и Франции в контексте выполнения Минских соглашений было постыдным. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — заявил глава российского МИДа в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Видео их беседы опубликовано на сайте МИД РФ.
Лавров также подчеркнул, что целью представителей Германии и Франции было выигрывание времени для того, чтобы усилить Украину вооружением. По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции того периода — Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Ангела Меркель и Франсуа Олланд — изначально не планировали выполнять достигнутые соглашения.
В 2022 году в интервью для издания Kyiv Independent Олланд подтвердил высказывания Меркель о том, что Минские соглашения дали возможность украинской армии укрепиться для противостояния РФ. Олланд указал, что результаты этого шага проявились на поле боя, передает RT.
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