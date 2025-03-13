Текслер проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам

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В регионе готовятся к половодью и пожарам
В регионе готовятся к половодью и пожарам Фото:

В Челябинской области активно готовятся к предстоящему паводковому периоду и пожароопасному сезону. Заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности провел 13 марта глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области.

«Губернатор поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Текслер подчеркнул, что работа обязательно включает меры оповещения и эвакуации жителей из мест подтоплений, а также защите и тушению пожаров. Всего в противопаводковых мероприятиях задействованы 9064 специалистов, 3183 единиц техники и 159 плавсредств. Также силами МЧС создана аэромобильная группировка из 100 сотрудников,19 единиц техники и шести плавательных средств, а в Уральском учебном спасательном центре МЧС России готовы к работе две бригады.

В качестве превентивных мер запланировано ослабление льда чернением, распиловкой и взрывами, расчистка русел рек и труб под дорогами. Пункты временного размещения жителей актуализированы и готовы. Кроме того, обновлены планы борьбы с пожарами, на эти цели задействованы 7813 специалистов и 2164 единиц техники. МЧС готовы выставить 13 временных постов, если ситуация будет иметь негативную динамику.

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В Челябинской области активно готовятся к предстоящему паводковому периоду и пожароопасному сезону. Заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности провел 13 марта глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области. «Губернатор поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов», — сообщает пресс-служба правительства региона. Текслер подчеркнул, что работа обязательно включает меры оповещения и эвакуации жителей из мест подтоплений, а также защите и тушению пожаров. Всего в противопаводковых мероприятиях задействованы 9064 специалистов, 3183 единиц техники и 159 плавсредств. Также силами МЧС создана аэромобильная группировка из 100 сотрудников,19 единиц техники и шести плавательных средств, а в Уральском учебном спасательном центре МЧС России готовы к работе две бригады. В качестве превентивных мер запланировано ослабление льда чернением, распиловкой и взрывами, расчистка русел рек и труб под дорогами. Пункты временного размещения жителей актуализированы и готовы. Кроме того, обновлены планы борьбы с пожарами, на эти цели задействованы 7813 специалистов и 2164 единиц техники. МЧС готовы выставить 13 временных постов, если ситуация будет иметь негативную динамику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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