13 марта 2025

Пермский владелец «Волгонефти-212» не платит сотрудникам зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из заявителей — это электромеханик, находившийся на судне «Волгонефть 212» во время его крушения
Один из заявителей — это электромеханик, находившийся на судне «Волгонефть 212» во время его крушения Фото:

ООО «Кама Шиппинг» — судовладелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212», не выплачивал сотрудникам зарплату. С такой жалобой в краевую трудинспекцию обратились двое работников.

«Один из заявителей — это электромеханик, находившийся на судне „Волгонефть 212“ во время его крушения. Помимо требований по зарплате, он жалуется на невыплату компенсации за утерянные при ЧП личные вещи», — сообщает на своем сайте государственная инспекция труда в Пермском крае.

Работодатель подтвердил этот факт, оправдав тем, что на расчетные счета ООО «Кама Шиппинг» наложен арест. Эксплуатанту судна объявлено предостережение. В краевую прокуратуру направлены документы, согласно которым, в ООО «Кама Шиппинг» должны прийти с внеплановой проверкой.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ООО «Кама шиппинг» неоднократно штрафовали: за зимнее плавание в море и за нарушение лицензионных требований.

Два танкера затонули в Черном море в середине декабря 2024 года. В результате погиб один моряк. Были спасены 13 членов экипажа. В воде оказалось порядка 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя.

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ООО «Кама Шиппинг» — судовладелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212», не выплачивал сотрудникам зарплату. С такой жалобой в краевую трудинспекцию обратились двое работников. «Один из заявителей — это электромеханик, находившийся на судне „Волгонефть 212“ во время его крушения. Помимо требований по зарплате, он жалуется на невыплату компенсации за утерянные при ЧП личные вещи», — сообщает на своем сайте государственная инспекция труда в Пермском крае. Работодатель подтвердил этот факт, оправдав тем, что на расчетные счета ООО «Кама Шиппинг» наложен арест. Эксплуатанту судна объявлено предостережение. В краевую прокуратуру направлены документы, согласно которым, в ООО «Кама Шиппинг» должны прийти с внеплановой проверкой. Ранее URA.RU сообщало о том, что ООО «Кама шиппинг» неоднократно штрафовали: за зимнее плавание в море и за нарушение лицензионных требований. Два танкера затонули в Черном море в середине декабря 2024 года. В результате погиб один моряк. Были спасены 13 членов экипажа. В воде оказалось порядка 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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