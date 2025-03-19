Екатеринбурженка продиктовала пин-код в кружку со святой водой и лишилась денег

18 марта 2025 в 11:32 Размер текста - 17 +

Мошенницы обманули старушку, снимая порчу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Екатеринбурга привела в квартиру двух незнакомок, которые вызвались снять порчу с имущества и освятить деньги на банковской карте. После того, как пенсионерка продиктовала в кружку со святой водой пин-код, девушки исчезли, а вместе с ними и сбережения. Подробности очередного мошенничества URA.RU раскрыл источник. «78-летняя женщина познакомилась во дворе дома на улице Фурманова с двумя девицами, которые попросились к ней в туалет. В ходе общения они представились работницами церкви и заявили, что могут отвести порчу от имущества и защитить деньги на банковских счетах. Старушка согласилась», — рассказал собеседник агентства. Девушки налили в кружку святой воды и велели хозяйке несколько раз продиктовать прямо в чашку пин-код, что она добросовестно сделала. После обряда подруги ушли, а вскоре пенсионерка хватилась своей банковской карты, которая лежала в женской сумке в прихожей. С нее мошенницы списали 170 тысяч рублей. Также из квартиры украли электронный тонометр и сотовый телефон. Обновлено в 15.11: добавлен комментарий полиции «По заявлению гражданки следственным подразделением отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе городской полиции. Стражи порядка в очередной раз настоятельно рекомендовали гражданам не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные и любые пароли. А также не называться PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга привела в квартиру двух незнакомок, которые вызвались снять порчу с имущества и освятить деньги на банковской карте. После того, как пенсионерка продиктовала в кружку со святой водой пин-код, девушки исчезли, а вместе с ними и сбережения. Подробности очередного мошенничества URA.RU раскрыл источник. «78-летняя женщина познакомилась во дворе дома на улице Фурманова с двумя девицами, которые попросились к ней в туалет. В ходе общения они представились работницами церкви и заявили, что могут отвести порчу от имущества и защитить деньги на банковских счетах. Старушка согласилась», — рассказал собеседник агентства. Девушки налили в кружку святой воды и велели хозяйке несколько раз продиктовать прямо в чашку пин-код, что она добросовестно сделала. После обряда подруги ушли, а вскоре пенсионерка хватилась своей банковской карты, которая лежала в женской сумке в прихожей. С нее мошенницы списали 170 тысяч рублей. Также из квартиры украли электронный тонометр и сотовый телефон. Обновлено в 15.11: добавлен комментарий полиции «По заявлению гражданки следственным подразделением отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе городской полиции. Стражи порядка в очередной раз настоятельно рекомендовали гражданам не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные и любые пароли. А также не называться PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».