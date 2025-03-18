Политолог Дугин: Путин спас жизнь Трампу

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, проходившего в сентябре 2024 года, президент России Владимир Путин объявил о поддержке Россией кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США от Демократической партии. Известный российский философ и политолог Александр Дугин прокомментировал это заявление, утверждая, что таким образом Путин фактически «спас жизнь» бывшему президенту США Дональду Трампу.
«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега… Трамп обязан ему (Путину — ред.) жизнью за то, что он поддержал Харрис», — заявил политик. Об этом сообщают РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин ставил на победу вице-президента Камалы Харрис на выборах в США, так как ее позиция по отношению к РФ была предсказуемая и понятная. От Дональда Трампа же, который по итогу и одержал победу, неизвестно, чего ожидать. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.