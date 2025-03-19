В Селидово уничтожены диверсанты ВСУ в форме российских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме в районе Селидово
ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме в районе Селидово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около Селидово в ДНР были уничтожены диверсанты ВСУ, одетые в российскую форму, сообщил замкомандира одного из батальонов российской армии с позывным «Богдан». По его словам, диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к позициям ВС РФ ночью, но была обнаружена и ликвидирована.

«Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем — и все оказались „двухсотыми“ (были уничтожены — прим. URA.RU). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками», — рассказал «Богдан» в беседе с РИА Новости.

В ходе обыска тел уничтоженных диверсантов российские военные обнаружили скрытые символы Украины и Евросоюза, что указывает на планы диверсантов провести пиар-акцию. По словам «Богдана», среди символов были флаги Украины и ЕС. «Какая-то очередная пиар-акция... То есть куда-то заскочить, ... повесить флаг, ... снять видео ... и, конечно, сделать ноги», — отметил военный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около Селидово в ДНР были уничтожены диверсанты ВСУ, одетые в российскую форму, сообщил замкомандира одного из батальонов российской армии с позывным «Богдан». По его словам, диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к позициям ВС РФ ночью, но была обнаружена и ликвидирована. «Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем — и все оказались „двухсотыми“ (были уничтожены — прим. URA.RU). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками», — рассказал «Богдан» в беседе с РИА Новости. В ходе обыска тел уничтоженных диверсантов российские военные обнаружили скрытые символы Украины и Евросоюза, что указывает на планы диверсантов провести пиар-акцию. По словам «Богдана», среди символов были флаги Украины и ЕС. «Какая-то очередная пиар-акция... То есть куда-то заскочить, ... повесить флаг, ... снять видео ... и, конечно, сделать ноги», — отметил военный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...