Хуснуллин вмешался в войну за «золотую» землю в Екатеринбурге, на кону миллиарды

Мэрия Екатеринбурга получила землю ценой до 15 млрд рублей напротив Veer Mall
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Хуснуллин (слева) и Евгений Куйвашев обсуждали эту тему в январе
Марат Хуснуллин (слева) и Евгений Куйвашев обсуждали эту тему в январе Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил арбитром в споре вокруг 166 гектаров земли напротив ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге стоимостью до 15 миллиардов рублей. Как стало известно URA.RU, мэрия больше двух лет пыталась получить этот участок себе. И, похоже, добилась своего.

Земля принадлежит «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), на ней расположены антенные вышки. Известно, что заполучить участок хотела госкорпорация «Дом.рф» — чтобы потом выгодно продать какому-нибудь застройщику. Такая же цель у мэрии, изыскивающей дополнительные источники доходов в городской бюджет. Желая отпугнуть потенциальных контрагентов «Дом.рф», чиновники даже прописали в генплане (который могут менять только они), что участок является зоной режимных объектов вроде линий связи, военных сооружений, аэродромов, СИЗО.

По данным URA.RU, в январе губернатор Евгений Куйвашев на встрече с Хуснуллиным попросил, чтобы РТРС передала землю в собственность на «Дом.рф», а области, чтобы область потом могла отдать ее мэрии. «Хуснуллин этот запрос удовлетворил», — поделился информированный собеседник агентства. Он уточнил, что мэрия в обмен предоставит РТРС участок рядом с Шарташом.

Другой собеседник рассказал, что власти создадут совместное предприятие с РТРС или «Дом.рф». Но зачем, неизвестно.

Третий источник URA.RU сообщил, что мэрия в будущем, вероятно, продаст землю структурам УГМК, которая контролирует Veer Mall и возводит рядом ЖК «Изумрудный бор». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе компании, однако на момент подготовки публикации ответ не поступил. Ответственные чиновники администрации пока также не высказываются на тему.

В службе внешних коммуникаций «Дом.рф» корреспонденту URA.RU сказали, что сейчас объект (то есть земельный участок) находится на стадии подготовки к рассмотрению правительственной комиссией. Только она может передать участок «Дом.рф» или кому-то еще для последующей реализации на торгах.

Площадь земли составляет около 166 га
Площадь земли составляет около 166 га
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил арбитром в споре вокруг 166 гектаров земли напротив ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге стоимостью до 15 миллиардов рублей. Как стало известно URA.RU, мэрия больше двух лет пыталась получить этот участок себе. И, похоже, добилась своего. Земля принадлежит «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), на ней расположены антенные вышки. Известно, что заполучить участок хотела госкорпорация «Дом.рф» — чтобы потом выгодно продать какому-нибудь застройщику. Такая же цель у мэрии, изыскивающей дополнительные источники доходов в городской бюджет. Желая отпугнуть потенциальных контрагентов «Дом.рф», чиновники даже прописали в генплане (который могут менять только они), что участок является зоной режимных объектов вроде линий связи, военных сооружений, аэродромов, СИЗО. По данным URA.RU, в январе губернатор Евгений Куйвашев на встрече с Хуснуллиным попросил, чтобы РТРС передала землю в собственность на «Дом.рф», а области, чтобы область потом могла отдать ее мэрии. «Хуснуллин этот запрос удовлетворил», — поделился информированный собеседник агентства. Он уточнил, что мэрия в обмен предоставит РТРС участок рядом с Шарташом. Другой собеседник рассказал, что власти создадут совместное предприятие с РТРС или «Дом.рф». Но зачем, неизвестно. Третий источник URA.RU сообщил, что мэрия в будущем, вероятно, продаст землю структурам УГМК, которая контролирует Veer Mall и возводит рядом ЖК «Изумрудный бор». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе компании, однако на момент подготовки публикации ответ не поступил. Ответственные чиновники администрации пока также не высказываются на тему. В службе внешних коммуникаций «Дом.рф» корреспонденту URA.RU сказали, что сейчас объект (то есть земельный участок) находится на стадии подготовки к рассмотрению правительственной комиссией. Только она может передать участок «Дом.рф» или кому-то еще для последующей реализации на торгах.
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