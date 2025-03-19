Хуснуллин вмешался в войну за «золотую» землю в Екатеринбурге, на кону миллиарды

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил арбитром в споре вокруг 166 гектаров земли напротив ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге стоимостью до 15 миллиардов рублей. Как стало известно URA.RU, мэрия больше двух лет пыталась получить этот участок себе. И, похоже, добилась своего.
Земля принадлежит «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), на ней расположены антенные вышки. Известно, что заполучить участок хотела госкорпорация «Дом.рф» — чтобы потом выгодно продать какому-нибудь застройщику. Такая же цель у мэрии, изыскивающей дополнительные источники доходов в городской бюджет. Желая отпугнуть потенциальных контрагентов «Дом.рф», чиновники даже прописали в генплане (который могут менять только они), что участок является зоной режимных объектов вроде линий связи, военных сооружений, аэродромов, СИЗО.
По данным URA.RU, в январе губернатор Евгений Куйвашев на встрече с Хуснуллиным попросил, чтобы РТРС передала землю в собственность на «Дом.рф», а области, чтобы область потом могла отдать ее мэрии. «Хуснуллин этот запрос удовлетворил», — поделился информированный собеседник агентства. Он уточнил, что мэрия в обмен предоставит РТРС участок рядом с Шарташом.
Другой собеседник рассказал, что власти создадут совместное предприятие с РТРС или «Дом.рф». Но зачем, неизвестно.
Третий источник URA.RU сообщил, что мэрия в будущем, вероятно, продаст землю структурам УГМК, которая контролирует Veer Mall и возводит рядом ЖК «Изумрудный бор». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе компании, однако на момент подготовки публикации ответ не поступил. Ответственные чиновники администрации пока также не высказываются на тему.
В службе внешних коммуникаций «Дом.рф» корреспонденту URA.RU сказали, что сейчас объект (то есть земельный участок) находится на стадии подготовки к рассмотрению правительственной комиссией. Только она может передать участок «Дом.рф» или кому-то еще для последующей реализации на торгах.
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