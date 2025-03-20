Семьи следователей получат дополнительную поддержку государства

Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК и их семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый документ закрепил понятие «члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК»
Новый документ закрепил понятие «члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК» Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт, который предусматривает расширение привилегий для работников Следственного комитета и членов их семей. Информация о подписании документа была опубликована на портале официального опубликования правовых актов.

Новый документ закрепил понятие «„члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК“. К ним относятся дети-инвалиды до 23-х лет, несовершеннолетние дети, а так же супруги, находящиеся на иждивении сотрудника следственных органов. 

Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение ежегодной компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории относятся один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, чья смерть наступила в связи с исполнением служебных обязанностей. Данная мера поддержки является частью государственной программы помощи семьям погибших сотрудников и направлена на обеспечение их социальной защиты. Компенсация проезда к месту лечения предоставляется раз в год и охватывает полные расходы на транспорт до санатория и обратно.

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Президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт, который предусматривает расширение привилегий для работников Следственного комитета и членов их семей. Информация о подписании документа была опубликована на портале официального опубликования правовых актов. Новый документ закрепил понятие «„члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК“. К ним относятся дети-инвалиды до 23-х лет, несовершеннолетние дети, а так же супруги, находящиеся на иждивении сотрудника следственных органов.  Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение ежегодной компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории относятся один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, чья смерть наступила в связи с исполнением служебных обязанностей. Данная мера поддержки является частью государственной программы помощи семьям погибших сотрудников и направлена на обеспечение их социальной защиты. Компенсация проезда к месту лечения предоставляется раз в год и охватывает полные расходы на транспорт до санатория и обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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