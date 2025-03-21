Доходы России от продажи конфискованного имущества превзошли ожидания

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По решению суда активы коррупционеров были распроданы
По решению суда активы коррупционеров были распроданы Фото:

Доходы бюджета от продажи конфискованного имущества, в том числе российских коррупционеров, значительно превысили плановые показатели. Об этом сообщает пресс- служба Счетной палаты. 

«Согласно данным Счетной палаты, доходы федерального бюджета от реализации конфискованного имущества в 2024 году составили 114,43 млрд рублей, что существенно превышает запланированные 80,8 млрд рублей. Основной вклад в эти поступления внесла продажа активов, изъятых у коррупционеров», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ведомства. 

С июля 2024 года средства от продажи имущества, конфискованного в рамках уголовных дел, стали полностью зачисляться в федеральный бюджет. Ранее с 2018 года эти доходы направлялись в бюджет Пенсионного, а затем Социального фонда.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил квартиры, яхты, автомобили и драгоценности коррупционеров пускать с молотка. А вырученные средства передавать участникам специальной военной операции, пишет «Национальная служба новостей». 

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Доходы бюджета от продажи конфискованного имущества, в том числе российских коррупционеров, значительно превысили плановые показатели. Об этом сообщает пресс- служба Счетной палаты.  «Согласно данным Счетной палаты, доходы федерального бюджета от реализации конфискованного имущества в 2024 году составили 114,43 млрд рублей, что существенно превышает запланированные 80,8 млрд рублей. Основной вклад в эти поступления внесла продажа активов, изъятых у коррупционеров», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ведомства.  С июля 2024 года средства от продажи имущества, конфискованного в рамках уголовных дел, стали полностью зачисляться в федеральный бюджет. Ранее с 2018 года эти доходы направлялись в бюджет Пенсионного, а затем Социального фонда. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил квартиры, яхты, автомобили и драгоценности коррупционеров пускать с молотка. А вырученные средства передавать участникам специальной военной операции, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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