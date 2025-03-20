В реках Курганской области поднялся уровень воды

В реках Курганской области за прошедшие сутки поднялся уровень воды. На реке Тобол в районе села Звериноголовское подъем составил шесть сантиметров, а река Исеть в Шадринске выросла за сутки на 15 сантиметров. Оперативную информацию сообщают в администрациях муниципалитетов.
«Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское на 21 марта составил 287 см, увеличение за сутки +6 см. На сегодняшний день ведется ежедневный мониторинг уровня воды в Звериноголовском, подъем воды умеренный, в соответствии с нормами, с учетом процесса таяния снега», — сообщается в группе «Звериноголовские вести» во «ВКонтакте».
Неблагоприятные явления в селе Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см, опасные — 1060 см. При подъеме воды на 734 см происходит перелив воды через дорожное полотно в районе моста в селе Звериноголовское, прекращается автобусное сообщение с левобережными селами.
Администрация города Шадринска сообщает, что на 21 марта уровень воды в реке Исеть достиг 102 см (за сутки + 15 см), а уровень воды в реке Канаш составил 80 см (за сутки — 15 см). Сброс воды с Волковского водохранилища — 60 м?/с. Неблагоприятным показателем уровня воды в реке Исеть для прохождения весеннего половодья является 340 см, опасным — 375 см.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Курганской области усилила контроль за оказанием помощи жителям региона в связи риском возможного подтопления некоторых населенных пунктов в половодье. Ведомство запустило «горячую линию» для сообщений о нарушениях прав граждан в Белозерском, Целинном и Шумихинском округах.
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