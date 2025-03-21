Власти Перми рассказали о работе счетчиков безбилетников

Система учета безбилетников в Перми пока может работать некорректно. Сейчас ее тестируют и настраивают, сообщили URA.RU в городском департаменте транспорта.
«Данные на табло накапливаются в течение всего рейса, после чего обнуляются. Сейчас они могут быть некорректными, поскольку система подсчета безбилетных пассажиров находится в стадии тестирования. Это необходимый этап перед ее запуском в постоянную работу», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.
Данные поступают в систему из четырех источников. Тестирование позволяет специалистам в рабочем режиме проверять корректность информации и настраивать систему.
Проверку системы начали в октябре 2024 года на маршруте №30. С февраля 2025 года ее запустили на маршрутах, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее URA.RU рассказывало, что на большое количество «зайцев» на табло в салоне одного из автобусов обратил внимание спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.
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