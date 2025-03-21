Власти Перми рассказали о работе счетчиков безбилетников

Счетчики безбилетников в Перми временно работают некорректно
© Служба новостей «URA.RU»
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Систему подсчета безбилетников в Перми тестируют и настраивают
Систему подсчета безбилетников в Перми тестируют и настраивают Фото:

Система учета безбилетников в Перми пока может работать некорректно. Сейчас ее тестируют и настраивают, сообщили URA.RU в городском департаменте транспорта.

«Данные на табло накапливаются в течение всего рейса, после чего обнуляются. Сейчас они могут быть некорректными, поскольку система подсчета безбилетных пассажиров находится в стадии тестирования. Это необходимый этап перед ее запуском в постоянную работу», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.

Данные поступают в систему из четырех источников. Тестирование позволяет специалистам в рабочем режиме проверять корректность информации и настраивать систему.

Проверку системы начали в октябре 2024 года на маршруте №30. С февраля 2025 года ее запустили на маршрутах, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее URA.RU рассказывало, что на большое количество «зайцев» на табло в салоне одного из автобусов обратил внимание спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

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Система учета безбилетников в Перми пока может работать некорректно. Сейчас ее тестируют и настраивают, сообщили URA.RU в городском департаменте транспорта. «Данные на табло накапливаются в течение всего рейса, после чего обнуляются. Сейчас они могут быть некорректными, поскольку система подсчета безбилетных пассажиров находится в стадии тестирования. Это необходимый этап перед ее запуском в постоянную работу», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми. Данные поступают в систему из четырех источников. Тестирование позволяет специалистам в рабочем режиме проверять корректность информации и настраивать систему. Проверку системы начали в октябре 2024 года на маршруте №30. С февраля 2025 года ее запустили на маршрутах, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее URA.RU рассказывало, что на большое количество «зайцев» на табло в салоне одного из автобусов обратил внимание спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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