В Перми уничтожили санкционное мясо и сыры

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Предпринимателя привлекли к ответственности
Предпринимателя привлекли к ответственности Фото:

Пермская транспортная прокуратура вместе с сотрудниками пермской таможни нашла в одном из магазинов краевой столицы свыше 40 килограммов нелегальных сыров и мясной продукции. Они были произведены во Франции и Испании.

«Согласно указу президента, ввоз и реализация такой продукции запрещены. Товары изъяли и уничтожили контролирующим органом в присутствии работника прокуратуры», — сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Пермский транспортный прокурор возбудил дела об административном правонарушении. Предпринимателя, привлекут ответственности за незаконную продажу запрещенных товаров и нарушение продавцом техрегламентов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь пытались ввезти опасные молоко и мясо. Они находились у гражданки РФ и гражданина Таджикистана в ручной клади.

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Пермская транспортная прокуратура вместе с сотрудниками пермской таможни нашла в одном из магазинов краевой столицы свыше 40 килограммов нелегальных сыров и мясной продукции. Они были произведены во Франции и Испании. «Согласно указу президента, ввоз и реализация такой продукции запрещены. Товары изъяли и уничтожили контролирующим органом в присутствии работника прокуратуры», — сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Пермский транспортный прокурор возбудил дела об административном правонарушении. Предпринимателя, привлекут ответственности за незаконную продажу запрещенных товаров и нарушение продавцом техрегламентов. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь пытались ввезти опасные молоко и мясо. Они находились у гражданки РФ и гражданина Таджикистана в ручной клади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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