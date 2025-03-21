В Перми уничтожили санкционное мясо и сыры

Пермская транспортная прокуратура вместе с сотрудниками пермской таможни нашла в одном из магазинов краевой столицы свыше 40 килограммов нелегальных сыров и мясной продукции. Они были произведены во Франции и Испании.
«Согласно указу президента, ввоз и реализация такой продукции запрещены. Товары изъяли и уничтожили контролирующим органом в присутствии работника прокуратуры», — сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Пермский транспортный прокурор возбудил дела об административном правонарушении. Предпринимателя, привлекут ответственности за незаконную продажу запрещенных товаров и нарушение продавцом техрегламентов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь пытались ввезти опасные молоко и мясо. Они находились у гражданки РФ и гражданина Таджикистана в ручной клади.
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