Неоязыческие узоры довели экс-звонаря церкви в Салехарде до экстремизма

Бизнесмен и бывший звонарь церкви Петра и Павла в Салехарде получил приговор суда за публикацию неязыческих изображений. Информация об этом содержится на сайте городского суда.
«На странице данного пользователя в разделе „Фото“ была выявлена фотография с изображением экстремистской символики, а именно „Ладинец“ и „Одолень трава“, включенной в ФЗ „О противодействии экстремистских материалов“ за № 947. Фотография была размещена Владимиром Трощиловым 29 октября 2023 года, тем самым, последний нарушил закон», — сообщается в решении суда.
«Ладинец» и «Одолень-трава» — символы, визуально схожие «с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», первый считается женским оберегом богини плодородия и брака Лады. «Одолень-трава», по верованию некоторых культов, дает защиту от различных недугов.
Владимир Трощилов решением суда оштрафован на полторы тысячи рублей. «Признать виновным В. В. Трощилова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей», — сообщается в решении суда.
Трощилов служил звонарем в храме Петра и Павла в Салехарде. В 2018 году о его бескорыстном служении писали журналисты «Красного Севера».
"Звонарь – не основная должность Владимира, он за это даже денег не получает. Тем более звонить приходится нечасто: в выходные и по праздникам, а иногда в Обдорском остроге. Называет он свое занятие то творчеством, то благотворительностью", — рассказывали журналисты.
Срок давности привлечения к административной ответственности не истек, поскольку административное правонарушение является длящемся, было выявлено 9 января. Смягчающим обстоятельством суд посчитал раскаяние в содеянном, признание вины в совершенном административном правонарушении.
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