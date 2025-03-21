Спасет сердце и улучшит зрение: полезные свойства авокадо

Авокадо не зря прозвали «зеленым золотом». Его полезные свойства и восхитительный вкус позволил плоду распространиться по всему миру и стать одним из главных проектов среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. URA.RU рассказывает о пользе авокадо.
Когда начали есть авокадо
Первые упоминания об авокадо ученые нашли в Древней Мексике. По ту сторону океана плод начали выращивать еще в III тысячелетии до нашей эры. Долгое время авокадо ели лишь ацтеки и майя, пока в XVI веке конкистадоры не привезли плоды в Европу. Но «распробовали» авокадо по всему миру лишь в XIX веке. Сегодня плантации авокадо встречаются во многих жарких регионах, от Испании и Израиля до западных берегов США.
Состав и калорийность авокадо
Авокадо — это настоящий кладезь полезных веществ. Он богат мононенасыщенными жирами, которые, как известно, способствуют поддержанию здорового уровня холестерина в крови. Также плод богат витаминами Е, К и В6, а в его составе содержится магний, калий и фолиевая кислота.
Если говорить про пищевую ценность авокадо, то в 100 граммах продукта содержится:
- Белки: 2 г.
- Жиры: 14.7 г.
- Углеводы: 8.5 г.
- Пищевые волокна: 6.7 г.
При этом в 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий. Так что тем, кто следит за фигурой или хочет скинуть лишние килограммы, стоит не злоупотреблять этим продуктом.
Полезные свойства авокадо
Благодаря обилию полезных компонентов в составе, авокадо помогает поддерживать здоровье. Плод обладает рядом полезных свойств, таких как:
- Поддержка сердечно-сосудистой системы: высокое содержание мононенасыщенных жиров и калия способствует улучшению состояния сердца и снижению артериального давления.
- Антиоксидантная защита: витамин Е и фитохимические вещества, содержащиеся в авокадо, оказывают сильное антиоксидантное действие, защищая клетки от повреждений.
- Улучшение пищеварения: пищевые волокна в составе авокадо стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, помогая предотвращать запоры.
- Поддержка здоровья кожи: жиры и витамины Е и С питают кожу, способствуя ее увлажнению и замедлению процессов старения.
- Улучшение зрения: лютеин и зеаксантин, содержащиеся в авокадо, помогают сохранить зрение и защищают глаза от вредного действия ультрафиолетовых лучей.
Вред авокадо
Несмотря на всю свою пользу, в некоторых случаях стоит ограничить употребление авокадо. Например, не нужно злоупотреблять продуктом людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также проблем с печенью, так как в авокадо содержится довольно много жиров.
Также авокадо может вызывать аллергические реакции и расстройство желудка. Поэтому начинать добавлять авокадо в рацион стоит небольшими порциями.
Как есть авокадо: вкусные рецепты
Гуакамоле
Ингредиенты:
- Спелый авокадо — 2 шт.
- Лимонный сок — 1 ст. ложка;
- Помидор — 1 шт.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Кинза — по вкусу;
- Соль, перец чили — по вкусу.
Приготовление: Разомните авокадо в пюре, добавьте лимонный сок. Нарежьте мелко помидор, лук и кинзу, смешайте с авокадо. Приправьте солью и чили по вкусу.
Салат с авокадо и креветками
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт.
- Очищенные креветки — 200 г.
- Листья салата — пучок;
- Лимонный сок — 1 ст. ложка;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление: Обжарьте креветки в оливковом масле до готовности. Нарежьте авокадо и смешайте с листьями салата и креветками. Заправьте лимонным соком, добавьте соль и перец.
Смузи с авокадо и бананом
Ингредиенты:
- Авокадо — 1/2 шт.
- Банан — 1 шт.
- Миндальное молоко — 1 стакан;
- Мед или сироп агавы — 1 ст. ложка.
Приготовление: Все ингредиенты поместите в блендер и измельчите до однородной массы. По желанию добавьте лед.
Тосты с авокадо и яйцом пашот
Ингредиенты:
- Хлеб — 2 ломтика;
- Авокадо — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Лимонный сок — 1 ч. ложка;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление: Обжарьте хлеб. Разомните авокадо с лимонным соком, приправьте и выложите на тосты. Сверху поместите яйца пашот, приготовленные стандартным способом.
Авокадо с тунцом и кукурузой
Ингредиенты:
- Тунец консервированный — 1 банка;
- Авокадо — 1 шт.
- Кукуруза — 100 г.
- Лук зеленый — пучок;
- Майонез или йогурт — 1 ст. ложка.
Приготовление: Смешайте тунец с кукурузой, добавьте нарезанный авокадо и лук. Заправьте майонезом или йогуртом, перемешайте. Приятного аппетита!
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