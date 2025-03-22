Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев на Украину: главное об СВО 22 марта

Китай обсуждает возможность отправки миротворческих сил на Украину в рамках переговоров с Европейским Союзом, что может оказать влияние на ситуацию после завершения конфликта. В это время российские войска продолжают наступление в Часовом Яре. Россия сделала последнее предупреждение Украине в связи с атакой на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Главные события специальной операции на Украине за 22 марта — в материале URA.RU.
Китай может принять участие в миротворческой миссии на Украине
Китай ведет переговоры с Европой о возможности отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта. У дипломатов в Брюсселе уточняли, насколько такой шаг приемлем для европейских стран.
Обстановка в районе Часова Яра
Российские военнослужащие активно продвигаются в Часовом Яре в ДНР, формируя огневой мешок для украинских сил, пытающихся удержаться в центре города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Солдаты РФ движутся на юге города, окружая ВСУ на улице Днепропетровской и добиваясь успехов на улице Спартака, в то время как украинские подразделения пытаются перебросить свои силы с Николаевки.
Россия сделала последнее предупреждение Киеву по временному перемирию
Россия сделала последнее предупреждение Украине после атаки на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что в случае продолжения деструктивной политики Киева Россия оставляет за собой право на ответные действия. Она подчеркнула, что атака свидетельствует о нежелании Украины достигать мира, несмотря на существующие договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре.
Российские военные эвакуируют тела украинских солдат из Курской области
Российские военные проводят эвакуацию тел украинских солдат из Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил это. Он подчеркнул важность гуманного обращения с телами погибших, ведь после смерти солдаты перестают быть врагами и их достоинство должно уважаться.
ВСУ в панике отступали из Курской области из-за операции «Поток»
В результате операции «Поток» ВС РФ украинские подразделения стали самовольно отступать из Курской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на военнослужащего ВСУ. Некоторые полевые командиры отдали приказ на отступление еще до получения распоряжений от вышестоящих офицеров, что привело к панике и неорганизованному отходу украинских солдат.
Минобороны Украины предлагает украинцам подписку на Netflix
Минобороны Украины применяет нестандартные методы для привлечения молодежи в армию, предлагая, в частности, подписку на Netflix на 185 лет. Рекламные материалы, распространяемые среди молодых людей, содержат информацию, сколько развлечений можно получить за подъемные в миллион гривен, включая подсчет, сколько лет можно пользоваться подпиской на Netflix.
ВС РФ нашли способ уничтожения прячущихся в подвалах солдат ВСУ
Бойцы 1009-го мотострелкового полка ВС России разработали новый метод борьбы с украинскими солдатами, скрывающимися в подвалах. В Волчанске Харьковской области для уничтожения укрытия с военными ВСУ была использована противотанковая мина ТМ-62, модифицированная при помощи гранаты или тротила. Боец привязывает гранату или тротил к мине, подбегает к укреплению противника, забрасывает мину и быстро уходит.
Ким Чен Ын пообещал поддерживать Путина в любых обстоятельствах
Северная Корея будет постоянно поддерживать Россию в ходе СВО на Украине, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем совета безопасности России Сергеем Шойгу. Глава Северной Кореи отметил, что российская спецоперация демонстрирует силу и патриотизм, и подтвердил неизменную поддержку КНДР в защите суверенитета и интересов безопасности России.
Удар ВСУ по станции «Суджа» в Курской области продемонстрировал недоговороспособность Киева
Удар украинских сил по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области продемонстрировал недоговороспособность Киева и отсутствие желания достичь мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что, несмотря на договоренности с США о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, Украина продолжает атаковать российские предприятия, в том числе нефтебазу на Кубани и газоизмерительную станцию «Суджа».
Захарова отметила, что такие действия напоминают о провокациях 2022 года, которые сорвали мирные переговоры. Удар по станции, через которую ежедневно поставлялось 42,4 млн кубометров газа в ЕС, вызвал крупный пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Восстановление станции может занять около 2,5 года. Это не первый случай, когда Киев нарушает соглашения, что вызывает сомнения в его готовности к мирным инициативам.
Бойца РФ назвали Роналдо за отбитую головой гранату ВСУ
Российскому бойцу дали прозвище Роналдо после того, как он отбил украинскую гранату головой во время боя, когда на него также нападал беспилотник. Он рассказал, что пытался спрятаться, когда услышал, как летит граната, и, проявив рефлекс, отбил ее, как мяч.
«Бумеранги» уничтожают ВСУ на южнодонецком направлении
Беспилотники «Бумеранг» активно действуют на южнодонецком направлении, уничтожая ВСУ и поддерживая наступление мотострелков. Операторы могут выбирать тип снаряда в зависимости от задачи, используя кумулятивные заряды для поражения танков и другой техники и укреплений. Дрон «Бумеранг» не имеет спутниковой связи и устойчив к антидроновым средствам, что делает его эффективным оружием на поле боя, сообщает Пятый канал.
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