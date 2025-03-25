В Челябинске врачи городской клинической больницы №1 (ГКБ №1) спасли годовалую девочку, которая вытащила и проглотила батарейку из пульта. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, но лечение может продлиться до нескольких лет, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Регина вытащила и проглотила батарейку из нерабочего пульта от светомузыки. Мама заметила странности в поведении дочери только к вечеру», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Со слов мамы, Регина начала кашлять, как будто подавилась. Мама напугалась и вызвала скорую. Рентген в больнице показал батарейку в пищеводе ребенка, которая всосалась в стенку за несколько часов и вызвала ожог.
Врачам потребовалось более часа, чтобы достать ее. Но самое опасное в таких случаях — реакция пищевода после извлечения батарейки, говорит Юлия Султанова, врач-эндоскопист ГКБ №1. «У девочки пищевод начал сужаться, так как язвы стали затягиваться и вокруг образовалась рубцовая ткань», — отметила врач. Теперь Регине предстоит долгое лечение, которое может занять несколько лет. Бужирование пищевода (расширение просвета и восстановление проходимости органа — прим. URA.RU) ребенку сделали уже три раза с промежутком в полторы-две недели. Мама говорит, что дочь сильно похудела и не может нормально кушать. «Кушать нормально не может уже несколько недель. Похудела сильно, а раньше изюм кушала хорошо», — рассказала женщина.
Инородные предметы врачи ГКБ №1 достают из пищеварительной системы детей и взрослых едва ли не через день. За год в среднем фиксируется 130-150 подобных случаев, отмечают в больнице.
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