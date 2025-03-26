Пашинян озвучил условие, при котором перестанет быть премьером Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ не должен продолжать движение за присоединение Карабаха к Армении. В обратном случае он пообещал, что перестанет быть премьер-министром страны.
«Хочу четко и недвусмысленно заявить, что мы не должны продолжать карабахское движение. <...> Если народ Республики Армения будет против моего решения, то я не буду премьер-министром Республики Армения. Пока я остаюсь премьер-министром, это официальная позиция Республики Армения», — заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Так он ответил на вопрос от депутата от блока «Айастан» Лилит Галстян.
Премьер также подчеркнул, что его позиция по этому вопросу основывается на анализе предыдущих событий, которые, по его мнению, мешали становлению армянской государственности. В свете этих заявлений Пашинян также обсудил возможность роспуска Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, однако решение по этому вопросу пока отложено.
Пашинян ранее заявил, что в процессе переговоров о мирном договоре с Азербайджаном было достигнуто взаимное соглашение об отсутствии территориальных претензий. Помимо этого, он указал на разработку двусторонних механизмов, направленных на гарантирование выполнения обязательств, принятых в контексте мирного соглашения по вопросу Нагорного Карабаха. Соответствующая работа велась еще в 2024 году.
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