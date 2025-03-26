Россия выдвинула условия для введения моратория на удары в Черном море, одним из которых является снятие европейских санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции во время его визита на Ямайку.
«Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — сказал Рубио, передает РИА Новости. Политик подчеркнул, что текущие условия представляют интересы не только России, но и затрагивают политику других международных игроков, в частности Европейского союза.
После возвращения американских переговорщиков из Саудовской Аравии, Вашингтон планирует провести анализ позиций всех конфликтующих сторон. Марко Рубио уточнил, что результаты этого анализа будут представлены президенту США Дональду Трампу, который затем определит дальнейшие шаги США в данной ситуации.
Соглашение о перемирии в Черном море между РФ и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии станет победой для президента РФ Владимира Путина, сообщила британская газета Times. Соглашение может способствовать мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.
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