В петербургской больнице пациент напал с ножом на другого больного

В Петербургском НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе в отделении клинической токсикологии пациент в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на другого пациента и ранил себя. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Пациент НИИ скорой помощи изрезал ножом другого пациента и ударил себя лезвием», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в момент, когда один из пациентов, житель Васильевского острова, готовился к выписке. Получив свои личные вещи, он внезапно вытащил нож и атаковал 30-летнего мужчину из Купчино, нанеся удары по лицу и шее. После атаки на другого пациента, нападающий ранил себя в левую подмышечную впадину.
Жертва нападения была помещена в палату отделения клинической токсикологии. Агрессор, получивший ранение, находится в отделении токсикологической реанимации в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба участника инцидента имеют криминальное прошлое, включая судимости за наркотики.
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