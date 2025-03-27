27 марта 2025
26 марта 2025

В петербургской больнице пациент напал с ножом на другого больного

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел, когда один из пациентов, готовился к выписке
Инцидент произошел, когда один из пациентов, готовился к выписке Фото:

В Петербургском НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе в отделении клинической токсикологии пациент в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на другого пациента и ранил себя. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Пациент НИИ скорой помощи изрезал ножом другого пациента и ударил себя лезвием», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в момент, когда один из пациентов, житель Васильевского острова, готовился к выписке. Получив свои личные вещи, он внезапно вытащил нож и атаковал 30-летнего мужчину из Купчино, нанеся удары по лицу и шее. После атаки на другого пациента, нападающий ранил себя в левую подмышечную впадину.

Жертва нападения была помещена в палату отделения клинической токсикологии. Агрессор, получивший ранение, находится в отделении токсикологической реанимации в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба участника инцидента имеют криминальное прошлое, включая судимости за наркотики.

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В Петербургском НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе в отделении клинической токсикологии пациент в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на другого пациента и ранил себя. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Пациент НИИ скорой помощи изрезал ножом другого пациента и ударил себя лезвием», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в момент, когда один из пациентов, житель Васильевского острова, готовился к выписке. Получив свои личные вещи, он внезапно вытащил нож и атаковал 30-летнего мужчину из Купчино, нанеся удары по лицу и шее. После атаки на другого пациента, нападающий ранил себя в левую подмышечную впадину. Жертва нападения была помещена в палату отделения клинической токсикологии. Агрессор, получивший ранение, находится в отделении токсикологической реанимации в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба участника инцидента имеют криминальное прошлое, включая судимости за наркотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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