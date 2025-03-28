«Единая Россия» нашла способ увеличить продажи отечественных товаров

«Единая Россия» дала старт проекту по продвижению отечественных товаров
© Служба новостей «URA.RU»
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«Единая Россия» стартовала проект, который поможет увеличить продажи отечественной продукции
«Единая Россия» стартовала проект, который поможет увеличить продажи отечественной продукции Фото:

«Единая Россия» объявила о запуске совместного проекта от ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и электронной торговли (АКИТ), направленного на продвижение отечественных брендов и товаров. Соответствующая инициатива носит название «Сделано в России». Ее запуск произошел на форуме «Выбирай свое». Планируется, что новый проект поможет увеличить продажи отечественных товаров. 

«Стартовала масштабная кампания по продвижению отечественных брендов и товаров», — сообщает пресс-служба проекта «Сделано в России» в telegram-канале. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Морозов подчеркнул значимость этой кампании, которую партия поддержала еще в январе этого года. 

«Мы и дальше будем объединять бизнес, власть и регионы в рамках единой стратегии для продвижения всего российского и укрепления национальной идентичности», — подчеркнул он во время заседания. В рамках проекта планируется обеспечение 50 миллионов рекламных контрактов ежемесячно, а также увеличение продаж отечественных товаров и выручки производителей не менее чем на 10% ежегодно.

Недавно в России был также анонсирован Всероссийский конкурс «Родная игрушка». Основная его цель — популяризация отечественных товаров, в частности — игрушки. 

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«Единая Россия» объявила о запуске совместного проекта от ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и электронной торговли (АКИТ), направленного на продвижение отечественных брендов и товаров. Соответствующая инициатива носит название «Сделано в России». Ее запуск произошел на форуме «Выбирай свое». Планируется, что новый проект поможет увеличить продажи отечественных товаров.  «Стартовала масштабная кампания по продвижению отечественных брендов и товаров», — сообщает пресс-служба проекта «Сделано в России» в telegram-канале. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Морозов подчеркнул значимость этой кампании, которую партия поддержала еще в январе этого года.  «Мы и дальше будем объединять бизнес, власть и регионы в рамках единой стратегии для продвижения всего российского и укрепления национальной идентичности», — подчеркнул он во время заседания. В рамках проекта планируется обеспечение 50 миллионов рекламных контрактов ежемесячно, а также увеличение продаж отечественных товаров и выручки производителей не менее чем на 10% ежегодно. Недавно в России был также анонсирован Всероссийский конкурс «Родная игрушка». Основная его цель — популяризация отечественных товаров, в частности — игрушки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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