«Единая Россия» нашла способ увеличить продажи отечественных товаров

«Единая Россия» объявила о запуске совместного проекта от ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и электронной торговли (АКИТ), направленного на продвижение отечественных брендов и товаров. Соответствующая инициатива носит название «Сделано в России». Ее запуск произошел на форуме «Выбирай свое». Планируется, что новый проект поможет увеличить продажи отечественных товаров.
«Стартовала масштабная кампания по продвижению отечественных брендов и товаров», — сообщает пресс-служба проекта «Сделано в России» в telegram-канале. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Морозов подчеркнул значимость этой кампании, которую партия поддержала еще в январе этого года.
«Мы и дальше будем объединять бизнес, власть и регионы в рамках единой стратегии для продвижения всего российского и укрепления национальной идентичности», — подчеркнул он во время заседания. В рамках проекта планируется обеспечение 50 миллионов рекламных контрактов ежемесячно, а также увеличение продаж отечественных товаров и выручки производителей не менее чем на 10% ежегодно.
Недавно в России был также анонсирован Всероссийский конкурс «Родная игрушка». Основная его цель — популяризация отечественных товаров, в частности — игрушки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.