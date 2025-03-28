Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли сегодня днем в Мьянме и соседнем Таиланде. Толчки ощущались в крупных городах, включая Бангкок, где введен режим чрезвычайного положения и приостановлена работа аэропортов. В столице Таиланда рухнул строящийся 30-этажный небоскреб, под завалами оказались 43 человека.
В Мьянме последствия землетрясения оказались еще более разрушительными: обрушился мост через реку Иравади между городами Мандалай и Сикайн, повреждены исторические здания, включая пагоду Чауктоджи и стены Мандалайского дворца XIX века. По сообщениям местных жителей, многие дома полностью разрушены, люди боятся возвращаться в здания из-за угрозы повторных толчков.
Посольство России в Таиланде сообщило, что пока не располагает информацией о пострадавших россиянах. Дипломаты продолжают мониторить ситуацию и призывают российских граждан проявлять осторожность, а также следить за официальными сообщениями. Сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие часы и рекомендуют избегать нахождения в высотных зданиях. По данным АТОР, в столице Таиланда находятся примерно 2000 туристов из РФ.
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