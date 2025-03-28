Падающие небоскребы и тотальные разрушения: как выглядит землетрясение в Бангкоке. Фоторепортаж

В Тайланде прошло крупное землетрясение, обрушившее множество зданий
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Количество пострадавших россиян в Таиланде пока не известно
Количество пострадавших россиян в Таиланде пока не известно Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли сегодня днем в Мьянме и соседнем Таиланде. Толчки ощущались в крупных городах, включая Бангкок, где введен режим чрезвычайного положения и приостановлена работа аэропортов. В столице Таиланда рухнул строящийся 30-этажный небоскреб, под завалами оказались 43 человека.

В Мьянме последствия землетрясения оказались еще более разрушительными: обрушился мост через реку Иравади между городами Мандалай и Сикайн, повреждены исторические здания, включая пагоду Чауктоджи и стены Мандалайского дворца XIX века. По сообщениям местных жителей, многие дома полностью разрушены, люди боятся возвращаться в здания из-за угрозы повторных толчков.

Насколько далеко Таиланд находится от эпицентра землетрясений
Насколько далеко Таиланд находится от эпицентра землетрясений
Фото:

Посольство России в Таиланде сообщило, что пока не располагает информацией о пострадавших россиянах. Дипломаты продолжают мониторить ситуацию и призывают российских граждан проявлять осторожность, а также следить за официальными сообщениями. Сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие часы и рекомендуют избегать нахождения в высотных зданиях. По данным АТОР, в столице Таиланда находятся примерно 2000 туристов из РФ. 

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Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли сегодня днем в Мьянме и соседнем Таиланде. Толчки ощущались в крупных городах, включая Бангкок, где введен режим чрезвычайного положения и приостановлена работа аэропортов. В столице Таиланда рухнул строящийся 30-этажный небоскреб, под завалами оказались 43 человека. В Мьянме последствия землетрясения оказались еще более разрушительными: обрушился мост через реку Иравади между городами Мандалай и Сикайн, повреждены исторические здания, включая пагоду Чауктоджи и стены Мандалайского дворца XIX века. По сообщениям местных жителей, многие дома полностью разрушены, люди боятся возвращаться в здания из-за угрозы повторных толчков. Посольство России в Таиланде сообщило, что пока не располагает информацией о пострадавших россиянах. Дипломаты продолжают мониторить ситуацию и призывают российских граждан проявлять осторожность, а также следить за официальными сообщениями. Сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие часы и рекомендуют избегать нахождения в высотных зданиях. По данным АТОР, в столице Таиланда находятся примерно 2000 туристов из РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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