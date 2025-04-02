Тюменские депутаты «отправили» кататься на лыжах лидера КПРФ Казанцеву

В Тюмени на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в областной думе при обсуждении вопросов повестки лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева все дискуссии сводила к проблемам отдаленного района Заболотья, где из-за аномально-теплой зимы не промерзли болота, на которых обустраиваются дороги. Как передал корреспондент URA.RU с места событий, инициативы Тамары Казанцевой породили шутку.
«При обсуждении переноса круглого стола по агротуризму, предлагается его перенести на зимнее время. А как вы собираетесь развивать туризм зимой?», — спросила у коллег Казанцева. «На лыжах, Тамара Николаевна, в Заболотье», — ответил председатель комитета Ковин.
Предложение было поддержано, от лидера коммунистов поступило также предложение присоединиться к спортивной прогулке. Ранее URA.RU писало, что зимние дороги в Заболотье стали поводом для противостояния депутатов регпарламента от КПРФ Тамары Казанцевой и Ивана Левченко и областных властей.
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