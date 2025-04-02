Прибыль пермского завода нефтегазового оборудования рухнула в 2,5 раза

Акционерное общество «Новомет — Пермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 323,2 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 830,4 млн рублей.
«АО „Новомет — Пермь“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 14,89 млрд рублей, чистая прибыль — 323,25 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, сокращение прибыли составило более чем в 2,5 раза.
«Новомет-Пермь» — один из крупнейших в России разработчик и производитель насосного и внутрискважинного оборудования. Компания поставляет продукцию для добычи нефти и газа по всему миру. В 2023 году общество прекратило деятельность на территории Евросоюза из-за санкций.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству спецтехники сократил прибыль на 100 млн рублей. Чистая прибыль Краснокамского РМЗ составила 83 млн рублей.
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