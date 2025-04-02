02 апреля 2025

Прибыль пермского завода нефтегазового оборудования рухнула в 2,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания поставляет продукцию во многие страны мира
Компания поставляет продукцию во многие страны мира Фото:

Акционерное общество «Новомет — Пермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 323,2 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 830,4 млн рублей.

«АО „Новомет — Пермь“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 14,89 млрд рублей, чистая прибыль — 323,25 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, сокращение прибыли составило более чем в 2,5 раза.

«Новомет-Пермь» — один из крупнейших в России разработчик и производитель насосного и внутрискважинного оборудования. Компания поставляет продукцию для добычи нефти и газа по всему миру. В 2023 году общество прекратило деятельность на территории Евросоюза из-за санкций.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству спецтехники сократил прибыль на 100 млн рублей. Чистая прибыль Краснокамского РМЗ составила 83 млн рублей. 

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Акционерное общество «Новомет — Пермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 323,2 млн рублей. Годом ранее прибыль составила более 830,4 млн рублей. «АО „Новомет — Пермь“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 14,89 млрд рублей, чистая прибыль — 323,25 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, сокращение прибыли составило более чем в 2,5 раза. «Новомет-Пермь» — один из крупнейших в России разработчик и производитель насосного и внутрискважинного оборудования. Компания поставляет продукцию для добычи нефти и газа по всему миру. В 2023 году общество прекратило деятельность на территории Евросоюза из-за санкций. Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству спецтехники сократил прибыль на 100 млн рублей. Чистая прибыль Краснокамского РМЗ составила 83 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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