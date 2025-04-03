Техника Apple может вырасти в цене из-за торговых пошлин США

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Пошлины США увеличат цены на технику Apple
Пошлины США увеличат цены на технику Apple Фото:

Техника Apple может подорожать из-за торговых пошлин США. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Стоимость продукции Apple может вырасти из-за торговых пошлин, которые ввели США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ставки особенно высоки для стран, где компания производит свои изделия, таких как Вьетнам (46%), Китай (34%) и Индия (26%).

Apple либо будет оплачивать эти пошлины, что негативно скажется на прибыли, либо увеличит цены для покупателей. Акции компании уже упали на 5,7% на вторичных торгах, заключили в газете.

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Техника Apple может подорожать из-за торговых пошлин США. Об этом сообщает газета The New York Times. «Стоимость продукции Apple может вырасти из-за торговых пошлин, которые ввели США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ставки особенно высоки для стран, где компания производит свои изделия, таких как Вьетнам (46%), Китай (34%) и Индия (26%). Apple либо будет оплачивать эти пошлины, что негативно скажется на прибыли, либо увеличит цены для покупателей. Акции компании уже упали на 5,7% на вторичных торгах, заключили в газете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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