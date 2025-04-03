Техника Apple может вырасти в цене из-за торговых пошлин США

Техника Apple может подорожать из-за торговых пошлин США. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Стоимость продукции Apple может вырасти из-за торговых пошлин, которые ввели США», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ставки особенно высоки для стран, где компания производит свои изделия, таких как Вьетнам (46%), Китай (34%) и Индия (26%).
Apple либо будет оплачивать эти пошлины, что негативно скажется на прибыли, либо увеличит цены для покупателей. Акции компании уже упали на 5,7% на вторичных торгах, заключили в газете.
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