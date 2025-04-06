06 апреля 2025
05 апреля 2025

«Меня переполняет гордость»: свердловский депутат поздравил Овечкина с новым рекордом

Овечкина поздравили с 895-й забитой шайбой в Свердловском истеблишменте
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат отметил, что это рекорд «на десятилетия»
Депутат отметил, что это рекорд «на десятилетия» Фото:

Депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских поздравил хоккеиста Александра Овечкина с 895-й забитой шайбой в чемпионате НХЛ. Пост-поздравление чиновник опубликовал в своем telegram-канале.

«В эти минуты меня переполняет гордость. Несмотря на санкции, несмотря на дискриминацию, несмотря ни на что, русские побеждают. Нас никто не остановит. С нами правда! С нами сила! С нами победа!» — говорится в сообщении.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу 6 апреля 2025 года. Этим он превзошел легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Подробнее о триумфе хоккеиста — в материале URA.RU.

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Депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских поздравил хоккеиста Александра Овечкина с 895-й забитой шайбой в чемпионате НХЛ. Пост-поздравление чиновник опубликовал в своем telegram-канале. «В эти минуты меня переполняет гордость. Несмотря на санкции, несмотря на дискриминацию, несмотря ни на что, русские побеждают. Нас никто не остановит. С нами правда! С нами сила! С нами победа!» — говорится в сообщении. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу 6 апреля 2025 года. Этим он превзошел легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Подробнее о триумфе хоккеиста — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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