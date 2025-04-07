Университет Магнитогорска попал в топ вузов РФ с самыми богатыми выпускниками

Магнитогорский технический госуниверситет (МГТУ) стал вторым в рейтинге вузов России, которые выпустили самых богатых чиновников. Об этом сообщил telegram-канал «Декларатор» после подведения итогов среднего дохода выпускников.
«Первое место со средним доходом выпускников 330 миллионов в год занял Финансовый университет при правительстве РФ. Также в топ-10 предсказуемо вошли МГЮА, РЭУ им. Плеханова и замыкающий десятку МГУ — все три вуза со средними доходами примерно в 10 раз меньше. Довольно неожиданно в рейтинг попали Магнитогорский государственный технический университет и Байкальский государственный университет», — уточнили аналитики канала. Они связали это с тем, что вуз оканчивали особо богатые теперь люди.
МГТУ в свое время окончил депутат, вице-председатель ЗСО Челябинской области и президент ПАО «Южуралзолото Группа компаний», который считается одним из самых богатых жителей региона (его доходы превышали пять миллиардов рублей). Кроме того, из этого вуза выпустился самый богатый в УрФО экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Также одним из выпускников МГТУ, который ранее назывался Магнитогорским горно-металлургическим институтом (а после Магнитогорской государственной горно-металлургической академией) является один из богатейших людей Челябинской области по версии журнала Forbes, глава Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Его состояние в 2025 году оценивается в 9,6 млрд долларов.
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