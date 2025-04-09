Стальной штырь — в «тело фюрера»: как заводчане Уралмаша работали на Победу в войне

Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ), более известный как «Уралмашзавод» — один из крупнейших заводов страны, поставивший в годы Великой Отечественной войны для фронта сотни танков Т-34 и тысячи артиллерийских самоходок. В день Победы рабочие настолько расчувствовались, что от переизбытка эмоций вручную вбили стальной штырь в бетонный блок, который позже окрестили «телом фюрера». О том, как рабочие помогали Красной армии — в материале URA.RU.
Танковая кузница страны
«Уралмашзавод» начал работать в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) в 1933 году. Завод располагал огромными производственными площадями, сталеплавильной и литейной базой, уникальным оборудованием и специалистами. Предприятие специализировалось на создании различных машин по индивидуальным проектам для горных и металлургических предприятий. Среди выпускаемой продукции: блюминги — машины для обжимки больших стальных слитков в квадратные заготовки (блюмы), прокатные станы, тяжелые гидравлические прессы.
В годы Великой Отечественной войны «Уралмаш» превратился в колоссальную мастерскую по производству бронетехники. В марте 1942-го УЗТМ получил задание по изготовлению башен Т-34, завод освоил их выпуск за сорок дней. А уже в июне танки Т-34 решают целиком выпускать на «Уралмаше», их производство наладили всего за три недели. Впервые в мировой истории танки начали собирать на потоке, и в сентябре 1942 года первые 15 танков, полностью собранных на одном предприятии, отправили под Сталинград.
Помимо легендарных танков во второй половине 1942-го на УЗТМ начали выпускать и средние самоходные артиллерийские установки (САУ). Еще через два года, в июне 1944-го завод приступил к серийному выпуску бронекорпусов танка ИС-2. Всего завод освоил производство шести типов корпусов танков и двенадцати типов конструкций САУ. За годы войны здесь выпустили:
- 19 225 бронекорпусов,
- 4845 самоходок,
- 709 танков Т-34,
- 16 885 гаубиц М-30,
- 1 061 полевую гаубицу Д-1,
- восемь новых артиллерийских систем, принятых на вооружение.
Празднование победы
В военные годы работники «Уралмашзавода» в две смены трудились по 12 часов, днем и ночью. Дождливым утром 9 мая 45-го кто-то шел к станкам, кто-то возвращался домой. Наконец по радио объявили о долгожданной победе советской армии над фашистской Германией. Начался грандиозный митинг: на площади Первой Пятилетки рядом с «Уралмашем» собрались 35 тысяч человек, все праздновали победу.
«Дождь шел, но он не останавливал ход митинга. Никто не работал, потому что радость была такая, что не до работы. В конце концов, сколько можно было вкалывать, выполнять, перевыполнять? Немножко-то надо было отдохнуть. Тем более было понятно, что скоро и нормы выработки сократятся.
Один из рабочих, молодой парень, взял стальной штырь и начал от избытка чувств вбивать его в пол. Он лупил кувалдой по этому штырю, пока не уперся в бетонный блок. Ему пришли на помощь, всем цехом этот штырь загнали в землю. Можно сказать, топор войны зарыли",— рассказывал URA.RU хранитель музея истории «Уралмашзавода» Сергей Агеев.
В годы войны «Уралмашзаводу» 27 раз присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, которое в 1946 году было оставлено на заводе на вечное хранение. За большие заслуги в обеспечении фронта боевой техникой коллектив завода награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени.
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