«Ленфильм» и СПбГУ расширили сотрудничество

Киностудия «Ленфильм» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно началось в 2022 году и уже принесло значительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.
«„Ленфильм“ и СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве», — сообщила пресс-служба комитета по культуре в официальной группе ВКонтакте. За время предыдущего сотрудничества студенты СПбГУ активно участвовали в медиа-сопровождении производства пяти фильмов, что позволило им набраться необходимого опыта в области кинопроизводства. Кроме того, студенты разработали стратегию присутствия «Ленфильма» в социальных сетях. Участие в массовках фильмов также дало студентам возможность почувствовать себя частью большого кинопроцесса.
Согласно новому договору, «Ленфильм» не только продолжит сотрудничество с Клиникой коммуникационных проектов, но и расширит свое взаимодействие с другими университетскими клиниками СПбГУ. Киностудия станет местом прохождения практики для студентов. В ней обещает рассматривать выпускников СПбГУ в качестве потенциальных сотрудников.
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