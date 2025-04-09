Студенты Курганского госуниверситета (КГУ) разработали робота-ящерицу по имени Varan. Изобретение было создано для участие в международном чемпионате «Битва роботов». Об этом корреспонденту эксклюзивно рассказали в робототехнической компании из Перми.
«Коллектив студентов и выпускников курганского государственного университета разработали робота-ящерицу по имени Varan. Его основное оружие — «язык», который вращается и наносит повреждения. Машина создана для участия в международном чемпионате по битве роботов», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Язык» Varan — горизонтальной спиннер массой 26 килограммов. Он вращается благодаря двум моторам со скоростью 2500 оборотов в минуту. Алюмелевый корпус робота толщиной 20 мм дополнен стальными защитными накладками, которые делают его похожим на рептилию. Базируется механизм на четырехколесном шасси с боковыми колесами и мощным мотором.
Отличительной особенностью конструкции от других соперников является использование различных датчиков. Робот оснащен гироскопом и акселерометром, которые помогают балансировать и ориентироваться на арене. Лазерные дальномеры обеспечивают точное определение расстояния до препятствий, позволяя выполнять сложные и неожиданные маневры, делая его непредсказуемыми для противника.
«Наша команда активно работает над созданием нового робота, чтобы он стал более мощным и маневренным, чем роботы наших соперников. Мы уверены, что сможем удивить зрителей и продемонстрировать все его возможности, поэтому с нетерпением ждем нового сезона в 2025 году», — отметил Кирилл Посохов, капитан команды «Вольфрам», участник чемпионата «Битва роботов».
В «Битва роботов» машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Международный чемпионат проводится с 2023 года. Турнир координируется Минцифры.
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