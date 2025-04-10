ВС РФ освободили Журавку

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, каска, военные, сапер, разминирование
Российские военные взяли под контроль Журавку в Сумской области Фото:
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Российские военные освободили Журавку в Сумской области. Об этом заявили представители Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — передает МО. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

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Российские военные освободили Журавку в Сумской области. Об этом заявили представители Минобороны. «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — передает МО. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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