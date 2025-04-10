ВС РФ освободили Журавку

Российские военные взяли под контроль Журавку в Сумской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили Журавку в Сумской области. Об этом заявили представители Минобороны.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — передает МО. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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