ВС РФ освободили Журавку

10 апреля 2025 в 15:02 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли под контроль Журавку в Сумской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили Журавку в Сумской области. Об этом заявили представители Минобороны. «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — передает МО. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили Журавку в Сумской области. Об этом заявили представители Минобороны. «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — передает МО. Сообщение опубликовано в telegram-канале.