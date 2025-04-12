Автоэксперт назвал иномарки, которые первыми вернутся в Россию

Первыми из ушедших из России в 2022 году автомобильных брендов в страну вернутся южнокорейские Hyundai и Kia. Однако возобновления их официальных продаж в этом году ждать не стоит — это произойдет только через несколько месяцев после отмены санкций, объяснил URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
«Возвращение автопроизводителя — серьезный и трудоемкий процесс. Нужно открыть офис, набрать сотрудников, оформить все юридически. Если даже кто-то начнет делать это завтра, открыть представительство удастся где-то через полгода», — объяснил эксперт.
Hyundai и Kia имеют все шансы вернуться раньше, потому что корейцы ориентируются на США, а не на Европу, с которой у России сейчас наиболее напряженные отношения, полагает Подщеколдин. При этом брендам вряд ли удастся вернуть себе прежние позиции на рынке РФ.
«Китайцы не стоят на месте, каждый год их позиции усиливаются, модельный ряд обновляется, тем более, Hyundai Solaris и Kia Rio собирались в России и были популярны как доступные по ценам модели. А вернут ли они себе предприятия, непонятно — предусмотренные договором три года на выкуп уже заканчиваются. Если не будет местной сборки, им придется продавать машины за 3-4 млн рублей, в этом сегменте они вряд ли смогут конкурировать», — сказал собеседник URA.RU.
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