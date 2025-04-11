Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение 53-летнему жителю Екатеринбурга в убийстве двух женщин, совершенном в сентябре 2001 года. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Задержан мужчина был накануне, в одной из квартир дома по улице Стахановской — по адресу, где он зарегистрирован. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. В случае подтверждения его вины судом, его ожидает новый длительный срок», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Во время задержания сотрудникам СК оказывали силовую поддержку бойцы Росгвардии. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, а следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и мотивов.
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