Двойное убийство 23-летней давности раскрыли в Екатеринбурге. Фото

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Обвиняемый скрывался на протяжении 23 лет
Обвиняемый скрывался на протяжении 23 лет Фото:

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение 53-летнему жителю Екатеринбурга в убийстве двух женщин, совершенном в сентябре 2001 года. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Задержан мужчина был накануне, в одной из квартир дома по улице Стахановской — по адресу, где он зарегистрирован. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. В случае подтверждения его вины судом, его ожидает новый длительный срок», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Во время задержания сотрудникам СК оказывали силовую поддержку бойцы Росгвардии. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, а следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и мотивов.

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Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение 53-летнему жителю Екатеринбурга в убийстве двух женщин, совершенном в сентябре 2001 года. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Задержан мужчина был накануне, в одной из квартир дома по улице Стахановской — по адресу, где он зарегистрирован. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. В случае подтверждения его вины судом, его ожидает новый длительный срок», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Во время задержания сотрудникам СК оказывали силовую поддержку бойцы Росгвардии. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, а следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и мотивов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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